A Total War Saga Troy: grandi numeri nelle prime 24 ore

Due giorni fa, esattamente il 14 agosto, i giocatori hanno potuto finalmente metter le mani sull’ultima fatica di The Creative Assembly nell’universo di Total War. A Total War Saga Troy è uno dei più grandi “side-game” della software house che mette i giocatori nei panni dei generali storici della guerra di Troia.

Oltre al setting che viaggia repentinamente dal mistico allo storico, SEGA ha voluto rivoluzionare la modalità di distribuzione del prodotto. Difatti, il giorno d’uscita ha visto il titolo strategico gratuito per 24 ore, con il solo prerequisito di possedere un account Epic Games e riscattare il gioco entro le prime 24 ore.

Tale mossa si può ora considerare un successo, dato che, come riportato dai ragazzi di Eurogamer, il gioco è stato riscattato da ben 7.5 milioni di utenti durante il suo periodo gratuito su Epic Games (che ricordiamo avere l’esclusività temporanea del titolo). Rob Bartholomew, produttore capo, ha dichiarato quanto segue:

Eravamo sì ottimisti, ma non avevamo previsto un tale livello di attesa. È stato grandioso lavorare con Epic per fornire questo nuovo modo di distribuzione gratuito. Ora c’è da dare il benvenuto a tantissimi giocatori di strategici – vecchi e nuovi – che metteranno le mani su questa incredibile Saga. Siamo molto felici.

Nello stesso giorno dell’uscita ufficiale, si contavano già 1 milione di download alla prima ora gratuita, rendendo già la cosa impressionante ma, ora, siamo a più di sette volte quel numero in termini di copie riscattate, cosa che è di per sé notevole. Ora come ora, A Total War Saga Troy non è più gratuito ma è, seppur a pieno prezzo, sempre disponibile sullo store digitale della Epic Games.