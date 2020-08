Control: 15 minuti di gameplay per il nuovo DLC

Il publisher 505 Games e Remedy Entertainment, studio di sviluppo dietro Alan Wake, Quantum Break e Control, hanno mostrato i primi 15 minuti di gameplay del secondo DLC, AWE, dell’ultimo titolo creato dal team finlandese.

Il gameplay è stato trasmesso sul canale ufficiale della Remedy, che trovate a questo indirizzo. Qui sotto trovate la panoramica del gioco direttamente presa dall’Epic Games Store.

The Bureau ha esaminato gli eventi del mondo modificato più pericolosi di sempre in questo settore disperso. I documenti sono stati sigillati, gli oggetti confinati e i loro poteri abbandonati. Ora il settore è stato violato e gli oggetti sono disseminati ovunque…

AWE porta nuovi contenuti della storia e missioni secondarie, così come nuove armi e modifiche al mondo di Control.



Control è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows 10 tramite l’Epic Games Store. Control Ultimate Edition (che ha sollevato un polverone riguardo la vicenda dell’upgrade gratuito alla next-gen), il quale includerà il gioco base compreso delle due espansioni, sarà rilasciato su Steam il 27 agosto.

Per PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store su PC, il 20 settembre, arrivando infine su PlayStation 5 e Xbox Series X nel tardo 2020. Vi lasciamo al gameplay di ben 15 minuti di AWE in calce alla notizia.