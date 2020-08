WB Games: confermato nuovo titolo su Batman, reveal il 22 agosto

WB Games Montreal, gli sviluppatori di Batman Arkham Origins, potrebbero aver lavorato ad un nuovo titolo riguardo la Suicide Squad per un po’ ma, dopo la messa in disparte del progetto, non ci è voluto molto a capire che, la stessa software house, si fosse rimessa all’opera su un nuovo titolo di Batman. Ciò è stato facile da capire sia dai vari leak, che dai vari teaser della stessa software house.

Ora, finalmente, sappiamo per certo che il titolo verrà annunciato ufficialmente entro pochissimi giorni, si parla infatti del 22 agosto all’evento DC FanDome. A questo link è possibile dar uno sguardo all’intero scheduling dell’evento, confermando che la WB Games annuncerà un nuovo titolo sul Cavaliere Oscuro durante un panel della durata di 20 minuti alle ore 19.30 italiane.

Oltre alla prima occhiata rivolta al gioco, il panel include una sezione di Q&A con gli sviluppatori. Ovviamente, di tutto ciò, si sapeva già da un paio di mesi per via dei vari leak usciti in quel periodo. Tra questi leak, pare esserci anche il nome ufficiale del gioco, che sarà Batman Gotham Knights. Non vi è alcuna conferma ufficiale ma potrebbe essere, a tutti gli effetti, il nome finale del prodotto.

Nel frattempo, possiamo inoltre annunciarvi che anche il titolo della Rocksteady, Suicide Squad Kill the Justice League, sarà annunciato ufficialmente nella stessa giornata. La redazione di GamesVillage vi invita a collegarvi con noi il 22 agosto per saperne di più!