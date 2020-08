Need for Speed Hot Pursuit Remastered avvistato su Amazon UK

Di recente, Amazon UK ha rivelato per errore, un possibile listino per Need For Speed Hot Pursuit Remastered per le console current-gen, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo, targato Criterion Games (la quale software house risulta essere al lavoro su un nuovo progetto) e pubblicato sotto Electronic Arts, vide il proprio lancio originale nel lontano 2010 per PlayStation 3, Xbox 360 e PC, essendo questo un reboot dell’originale racing game rilasciato nel 1998, Need For Speed III Hot Pursuit, sempre della Criterion Games.

Inoltre, altre versioni del titolo videro la luce durante il corso degli anni, infatti l’opera venne resa disponibile per Wii, iOS, Android, webOS e Windows Phone.

Il listino di Need For Speed Hot Pursuit Remastered portava con sé la data d’uscita appuntata al 13 novembre. Per quanto le versioni PC e PlayStation 4 non fossero presenti nel reveal non ufficiale, è comunque molto probabile che siano incluse tali versioni nella remaster.