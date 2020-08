Fortnite: annunciato il bundle con i villain DC

Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games e DC annunciano un nuovo bundle per Fortnite, Ride bene chi ride ultimo, il più recente frutto della collaborazione per la distribuzione al dettaglio di Fortnite a livello globale, che porta i super cattivi targati DC all’interno del battle royale.

Qui sotto potete leggere il comunicato stampa completo.

Warner Bros. Interactive Entertainment, Epic Games e DC annunciano un nuovo bundle per Fortnite, Ride bene chi ride ultimo, il più recente frutto della collaborazione per la distribuzione al dettaglio di Fortnite a livello globale. Il nuovo pacchetto a tema DC Super-Villain avrà un prezzo di vendita consigliato di €29,99 e i giocatori potranno acquistarlo per i dispositivi della famiglia Xbox One (Xbox Series X inclusa), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 17 novembre 2020. I giocatori potranno acquistare e scaricare digitalmente il bundle Ride bene chi ride ultimo nello store all’interno del gioco e nei negozi digitali delle singole piattaforme.

Ride bene chi ride ultimo conterrà V-Buck e undici oggetti di gioco:

1.000 V-Buck

Tre costumi: The Joker, Poison Ivy, Midas Rex

Tre back bling: Laugh Riot (reattivo), Back Bloom, Midas Crest

Quattro picconi: Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

Scia Pick a Card

Scopri di più sul battle royale di Epic Games sul sito ufficiale.

