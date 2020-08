Indie World: domani l’evento Nintendo

Domani 18 agosto torna Indie World, evento di Nintendo in cui vengono mostrati i giochi indipendenti in arrivo su Switch. Ad annunciarlo è la società nipponica attraverso i propri canali social (in fondo alla notizia potete vedere il tweet).

Come si può vedere, lo showcase inizierà alle 9 di mattina orario del Pacifico, quando qui in Italia saranno le 18:00. Durerà 20 minuti, e si potrà vedere sia sul canale YouTube di Nintendo, che sul sito Nintendo.com.

The next #IndieWorld Showcase is headed your way! Tune in on Tuesday, Aug. 18 at 9 a.m. PT for roughly 20 minutes of information on indie games coming to #NintendoSwitch.

Watch it here tomorrow: https://t.co/N3Dhh3zIU8 pic.twitter.com/ppHWElPu3V

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 17, 2020