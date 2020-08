Enola Holmes: rilasciato il teaser trailer e la data d’uscita

Netflix ha rilasciato oggi su Twitter il primo teaser trailer del film Enola Holmes in uscita a settembre sulla piattaforma, e sembra molto divertente. Come vi avevamo accennato in un precedente articolo, il film basato sul libro The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer, dà una svolta alla storia di Sherlock Holmes creando una sorella minore indisciplinata per il famigerato detective. Enola, interpretata dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown, è molto più giovane dei suoi due fratelli maggiori ma non per questo meno dotata. E, come se non bastasse, il film vede Henry Cavill nei panni di Sherlock mentre Sam Claflin interpreta il ruolo di Mycroft Holmes.

Jack Thorne, i cui crediti vanno da Harry Potter and the Cursed Child a The Aeronauts, ha scritto la sceneggiatura mentre il regista vincitore di un Emmy Fleabag Harry Bradbeer ha diretto il film.

Questo è chiaramente solo un teaser di annuncio dato che abbiamo solo una breve occhiata a Brown nel ruolo, ma probabilmente a breve verrà rilasciato anche il trailer ufficiale. L’altro mistero è la data di uscita del film. Fino ad ora, tutto quello che sapevamo era settembre e anche all’interno del trailer la data completa non è stata rivelata. Ma il tweet per il trailer teaser recita così:

“Alone loshme reeebtpms wnettyrhitd”

Non ci vuole Sherlock (o Enola) Holmes per decifrare questo piccolo anagramma: recita infatti “Enola Holmes September Twentythird”. Elementare Watson! A questo punto non possiamo che attendere con ansia questo nuovo film in uscita su Netflix il 23 settembre.