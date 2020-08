Ghost of Tsushima Legends: annunciato il DLC multiplayer

Proprio nell’ultima ora, PlayStation ha rivelato a sorpresa, un contenuto aggiuntivo per la sua ultima esclusiva uscita su questa generazione di PlayStation. Parliamo proprio di Ghost of Tsushima Legends, il quale trailer annuncia la certezza di un multiplayer fino a 4 giocatori.

Il video, dalla durata di poco meno di un minuto e mezzo, mostra nuove ambientazioni che si distaccano completamente dalle originali, arrivando a toccare il fantasy. Anche i nemici e i personaggi che saranno utilizzabili o personalizzabili, non riconducono al realismo storico. Diciamo che, il tutto, sembra molto più vicino alle atmosfere di un Dark Souls.

Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno già il titolo e, seppur nulla si sappia su una data precisa, alla fine del trailer, PlayStation ci fa sapere che arriverà nel periodo autunnale di quest’anno. Non manca molto in realtà e, se per caso vi capita di pensare all’acquisto del titolo targato Sucker Punch, qui potrete trovare la nostra recensione.