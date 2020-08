Oddworld Soulstorm: la versione fisica si farà

Ebbene sì, finalmente, dopo i vari movimenti di Microids per portare tantissimi giochi della serie Oddworld, come Oddworld: Stranger’s Wrath, Oddworld: Munch’s Oddysee and Oddworld: New ‘n’ Tasty! su Nintendo Switch, il publisher e lo studio di sviluppo indipendente Oddworld Inhabitants hanno deciso di unire le forze per stringere un accordo di co-publishing volto al conseguimento della produzione della copia fisica del nuovo capitolo della storica saga Oddworld Soulstorm.

Il nuovo titolo (di cui potete trovare qui la nostra anteprima) è il seguito diretto di Oddworld New ‘n’ Tasty (Abe’s Oddysee) e, contemporaneamente, il secondo titolo di una pentalogia che servirà a raccontare l’intera epopea di Abe, il quale si vedrà da schiavo fino ad erore per caso, fino a diventare il simbolo della rivoluzione dei suoi simili.

In questo capitolo, la scommessa è molto alta e ci vorranno nervi d’acciaio per portare a termine l’impresa. Diveterà sempre più difficile per Abe continuare quando la potente classe dominante dei Glukkons, ricchi e potenti, oltre che corrotti, si rifiuteranno categoricamente di accettare qualsiasi cambiamento con le buone.

Oddworld Soulstorm è atteso per PlayStation 5 come esclusiva temporanea, PlayStation 4 e, contemporaneamente su PC tramite Epic Games Store. Purtroppo la data d’uscita non è ancora stata fornita dagli sviluppatori ma al sito web ufficiale potrete trovare più informazioni.