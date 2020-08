Halo Infinite: 343i rilascierà altri dettagli quando pronti

Il posticipo, piuttosto ampio, di Halo Infinite al 2021 è stato sicuramente tra le cose più discusse nell’ultima settimana. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha anch’egli detto la sua su come le alte cariche della software house abbiano preso la decisione del rinvio dopo 24 ore di dibattito. Ovviamente, i fan vogliono saperne di più sul titolo ma 343 Industries sta chiedendo di “tener duro per ora“.

Ciò è un mesaggio conseguente il fatto che, per questa settimana, non vi sarà alcun Community Update, solito arrivare ogni settimana. John Junyszek, tramite Twitter, ha affermato che lo studio sa “di molte domande lì fuori, soprattutto circa Halo Infinite”, chiedendo poi ai giocatori di resistere, tener duro.

Sempre tramite il tweet, “lo studio di sviluppo ha tantissimo su cui lavorare, tra cui piani di comunicazione”, chiudendo il messaggio sul social informado che arriveranno ulteriori dettagli quando saranno pronti. Per come la situazione ha preso forma, ultimamente, è davvero complicato dire quanto l’attesa sarà lunga.

Halo Infinite è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X e PC. 343 Industries ha inoltre dichiarato, non troppo tempo fa, che il multiplayer sarà free-to-play e che girerà a 120 frame al secondo. Purtroppo non sappiamo ancora nulla riguardo una dimostrazione del settore multiplayer del titolo, la quale potrebbe esser stata mossa più avanti nei mesi assieme al rinvio del gioco.

