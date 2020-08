GTA V: possibile versione Google Stadia in arrivo?

A quanto pare, Take-Two e Rockstar Games si stanno preparando ad rilasciare GTA V per l’ennesima volta. Stavolta però, il titolo starebbe arrivando su Google Stadia.

Tale voce arriva da Rockstar Mag, una fonte non ufficiale del mondo Rockstar. Tale fonte ha rivelato, tramite il proprio account Twitter, che una vesrione Google Stadia dell’opera targata Rockstar Games stia per essere annunciata.

Si parla di un tempo piuttosto ampio e indefinito, in quanto arriva a dire “in settimane/mesi” e il lancio di questa nuova e fantomatica versione, dovrebbe avvenire relativamente vicino al lancio delle versioni next-gen del titolo.

Vi furono già voci riguardo un possibile lancio di Red Dead Redemption 2 su Google Stadia e, per questo, vedere anche GTA V di Rockstar sulla console Google potrebbe non essere così difficile.

C’è anche da dire, però, che altri rumor si aggiravano non molto tempo fa, i quali portavano la notizia di una Take-Two piuttosto insoddisfatta dei risultati di Stadia, tanto da non far più produrre nulla sulla console di Google. Solo il tempo ci dirà quanto di vero ci sia in tutte queste informazioni. Ovviamente, la redazione di GamesVillage vedrà di tenervi ben informati sulla questione.