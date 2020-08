Aquaman 2: secondo James Wan avrà “un tocco” horror

Per molto tempo, Aquaman è stato oggetto di scherzi per la DC Comics. Ma grazie alla radicale reinvenzione del supereroe acquatico del regista James Wan, Aquaman è diventato il supereroe di maggior successo, con un incasso di oltre un miliardo di dollari al botteghino e Aquaman 2 in lavorazione che avrà un “tocco di horror”, come ha promesso Wan in un estratto dalla sessione di domande e risposte di DC FanDome pubblicata su Twitter.

I fan della filmografia di Wan sono ben consapevoli delle inclinazioni horror del regista. Dopo aver fatto irruzione sulla scena di Hollywood con The Conjuring, Wan ha creato uno dei franchise di film horror di maggior successo nella storia con più sequel e spinoff.

Anche il primo Aquaman, come sottolinea James Wan, aveva molti elementi horror in mezzo a tutti i capricci dei supereroi. La famosa sequenza agghiacciante della “trincea” si è dimostrata così popolare che è stato pianificato uno spinoff horror incentrato sulle mostruose creature marine mostrate nella scena. La parte in cui Aquaman entra nel dominio dei Karathen per reclamare il tridente del suo antenato si svolge inoltre come un film dell’orrore, in cui una creatura gigantesca e terrificante giace nascosta e aspetta nell’ombra di divorare quante più prede possibile.

Considerando che il mondo di Aquaman ha a che fare con i sette mari e tutte le mostruosità sconosciute che potrebbero essere in agguato nelle loro profondità, c’è un sacco di materiale horror che aspetta di essere estratto per il sequel. Ciò significa che il film in uscita vedrà Aquaman e Black Manta affrontarsi ancora una volta, mentre numerosi insidiosi orrori marini rimangono in attesa, pronti a scatenare il caos. Patrick Wilson, che ha interpretato il cattivo principale Orm nel primo Aquaman, ha anche anticipato grandi cose per il prossimo sequel. Diretto da James Wan, Aquaman 2 vedrà tornare la maggior parte del cast originale, inclusi Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II. Il film, salvo imprevisti, uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022.