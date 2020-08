The Mandalorian: ecco come Baby Yoda è ispirato ad E.T

The Mandalorian, la serie tv di Disney + ispirata al mondo di Star Wars, ha ottenuto ben 15 nomination agli Emmy Awards, tra cui Miglior Serie Drammatica. La storia ha immediatamente conquistato i cuori dei fan di Star Wars con l’introduzione di The Child, noto informalmente come “Baby Yoda”. Parlando con Deadline, i produttori Jon Favreau e Dave Filoni hanno rivelato che il bambino è stato ispirato da un disegno di Favreau di E.T., il personaggio dell’iconico film del 1982 di Steven Spielberg, unito ad una sua personale versione de “La Creazione di Adamo” di Michelangelo, che è possibile trovare all’interno della Cappella Sistina. Durante l’intervista, Favreau ha spiegato:

“Dave aveva fatto uno schizzo di una specie di momento Michelangelo / E.T., e quella era una fonte di ispirazione. Poi, Doug Chiang e l’intero dipartimento artistico hanno iniziato a crearne dei disegni, e le persone di Legacy [Effects] lo hanno costruito.”

La prima stagione di The Mandalorian è ora in streaming su Disney +. La seconda stagione invece sarà presentata in anteprima su Disney + a ottobre. La cerimonia degli Emmy Awards andrà in onda il 20 settembre. Sono inoltre in arrivo altre Star live-action, tra cui una serie di Obi-Wan Kenobi, un prequel di Rogue One e una serie del creatore di Russian Doll.