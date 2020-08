Koch Media annuncia oggi l’acquisizione di Sola Media

Arriva oggi la notizia che Koch Films GmbH, azienda facente parte di Koch Media Group, ha acquisito tutte le azioni della società di vendita mondiale Sola Media – una società specializzata in film di intrattenimento per famiglie, di proprietà e diretta da Solveig Langeland. L’annuncio arriva tramite un comunicato della Khoch Media, in cui viene spiegato che la società con base a Stoccarda continuerà ad essere gestita da Solveig Langeland, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la propria attività. Solveig Langland ha dichiarato:

“Koch Film è stato uno dei nostri partner commerciali per molti anni e sono contenta della nostra collaborazione e del fatto che ora Sola Media, che mi sta molto a cuore, sia parte di Koch Films. Sono convinta che, in un mondo in costante cambiamento, saremo migliori e più forti insieme. Sono anche sicura che l’acquisizione assicurerà nuove e promettenti opportunità per la mia azienda, per i miei dipendenti e per me stessa. Non vedo l’ora di dare inizio a questa nuova collaborazione con Koch Films e al mio nuovo co-managing director Moritz Peters, per sviluppare ulteriormente Sola Media GmbH sotto l’egida di Koch Films.”