Daniel “vice” Kim ritorna nei Cloud9 per VALORANT

Daniel “Vice” Kim ritorna in Cloud9 ma in una nuova squadra, quella per VALORANT.

Precedentemente, Vice faceva parte della squadra per CS:GO, ciò significa che Vice si è unito alla lista dei professionisti di CS: GO in pensione per competere nel nuovo sparatutto in prima persona di Riot.

You’ve seen him around the server with the squad and now it’s official.

Join us in welcoming @vice_cs back to the Cloud9 family as the 5th member of #C9VAL!

🕵️ https://t.co/9N4RNguEq6 pic.twitter.com/MaIZp3FwT8

— Cloud9 (@Cloud9) August 17, 2020