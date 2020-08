I playoff della LCK Summer Split inizieranno il 26 agosto

I playoff della LCK Summer Split 2020 inizieranno il 26 agosto e le finali si terranno il 5 settembre, secondo Ashley Kang di Korizon .

Le qualificazioni regionali seguiranno poco dopo, a partire dal 7 settembre e termineranno dopo due giorni il 9 settembre. Questo per garantire che le squadre qualificate di League of Legends abbiano tempo sufficiente per recarsi a Shanghai per il World Championship di quest’anno.

[OFFICIAL] 2020 #LCK Summer Split post-season announced

🗓️ Playoffs

Wildcard: Aug 26

Round 1: Aug 28

Round 2: Aug 30

Summer Finals: Sep 5 🗓️Regional Qualifiers

Round 1: Sep 7

Round 2: Sep 8

Regional Finals: Sep 9 pic.twitter.com/pv28pRwaaR — Ashley Kang 애슐리강 (@AshleyKang) August 17, 2020

La LCK ha una settimana di partite di stagione regolare rimaste con quattro squadre confermate per i playoff. In base alla classifica , Damwon Gaming, DRX, Gen.G e T1 andranno tutti ai playoff con l’ultimo posto rimasto per Afreeca Freecs o KT Rolster.

Mentre le prime quattro squadre si sfideranno nelle serie al meglio delle cinque, la quinta testa di serie passerà attraverso un round jolly che sarà al meglio delle tre. La quinta testa di serie potrebbe sconvolgere la Gen.G o la T1 e avanzare per affrontare DRX e Damwon, che sono bloccati nella fascia alta dei playoff.

Sintonizzati questa settimana da giovedì 20 agosto a domenica 23 agosto per vedere le ultime partite della stagione regolare della LCK Summer Split 2020 e scoprire chi guadagnerà l’ultimo posto nei playoff per avere la possibilità di vincere il titolo di questa stagione.