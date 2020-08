Fall Guys: in arrivo la modalità da 100 giocatori?

Fall Guys Ultimate Knockout, il fenomeno del momento per PlayStation 4 e PC (che di recente ha superato gli 8 milioni di giocatori) che è subito entrato nei cuori degli utenti, potrebbe ricevere presto alcune novità molto interessanti, pronte a rendere il gioco ancora più avvincente. In attesa di annunci ufficiali da parte degli sviluppatori, alcuni tweet hanno anticipato i prossimi contenuti in arrivo.

Fall Guys si appresta dunque a ricevere 4 nuove modalità di gioco, tra cui una che supporterà la bellezza di 100 giocatori, allargando così la competizione ad altri 40 utenti pronti a battagliare. Queste nuove modalità sono:

Treasure Hunt

Chicken Chase

Door Dash (che supporterà 100 giocatori)

Wall Guys

Parliamo dunque di mini-giochi che aumenteranno ancora di più il grado di competizione del gioco, anche se per adesso non sappiamo in cosa consisteranno, né come verranno gestiti i 100 giocatori. Secondo alcuni rumor, il titolo è atteso in futuro anche su Xbox One e Nintendo Switch, mentre un dataminer ha scoperto anche il prossimo approdo su dispositivi mobili (con tweet presente in calce alla notizia).