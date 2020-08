Figma rivela la nuova action figure della D.Va Academy

I fan di D.Va possono rallegrarsi mentre il merchandising del popolare personaggio di Overwatch continua il suo percorso. D.Va’s Academy SkinFigma segna la prima skin alternativa di Overwatch nella linea di action figure.

Questa è la quarta figura di D.VA rilasciata da Good Smile. Le tre figure precedenti includono Nendoroids per la sua skin di base e dell’Accademia , così come una Figma per la sua pelle classica .

From the globally popular multiplayer first-person shooter Overwatch® comes a figma of D․Va in her Academy Skin outfit! She comes with three face plates and various parts to create exciting poses!

Preorder: https://t.co/Az0leJvyHZ#overwatch #figma #goodsmile pic.twitter.com/O5Qcgi3HOT

— GoodSmile_US (@GoodSmile_US) August 18, 2020