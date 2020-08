G2 Esports partecipa al concorso skin di beneficenza di Fall Guys

Il successo estivo Fall Guys ha aperto una guerra di offerte di skin per beneficenza , e ha attirato l’attenzione di uno dei più grandi marchi di Esport al mondo con un’offerta strabiliante: G2 Esports.

G2 Esports ora è in testa alla corsa con un’offerta di $ 130.003, inclusa anche la concept art del loro potenziale fagiolo. L’estetica presenta il personaggio vestito con un completo da samurai, incluso l’iconico elmo di G2, completo di un occhio sfregiato e una katana legata sulla schiena.

NEW CHALLENGER!@G2esports with a pledge to donate $130,003 to @SpecialEffect

Fall Guys eSports 2020 confirmed Context:https://t.co/JWm7rbsS83 https://t.co/NPkwTJ6vG0 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 18, 2020

Il denaro verrà donato a Special Effect con sede nel Regno Unito , un “ente di beneficenza che sta livellando il campo di gioco per i giocatori con disabilità fisiche”.

Il periodo di offerta continuerà ad essere aperto per altre due settimane , quindi c’è tutto il tempo per superare l’offerta di G2. Nel frattempo, sarà fantastico rappresentare una delle squadre più forti di League of Legends in Fall Guys , e chi lo sa? Forse G2 potrebbe anche investire in un team di professionisti per conquistare Fall Mountain una volta per tutte.