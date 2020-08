The Matrix 4: Laurence Fishburne parla del suo ruolo

Dopo le delusioni di The Matrix Reloaded e Revolutions, The Matrix 4 vedrà molti dei membri chiave del franchise tornare per un’altra avventura. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson stanno tutti tornando per riprendere i loro ruoli iconici sotto la tutela di Lana Wachowski, insieme a nuove reclute come Yahya Abdul Mateen II.

Ma che dire del nostro leggendario Morpheus, che offre la scelta tra pillola blu e pillola rossa con i suoi occhiali a pince-nez, e crede fino in fondo nella profezia dell’Eletto? Tornerà nel prossimo episodio? In un’intervista rilasciata al New York Magazine, Laurence Fishburne ha dato una risposta che potremmo definire “un enfatico no”. Alla domanda diretta sul suo coinvolgimento (o sulla sua mancanza) nel prossimo sequel, Fishburne ha detto questo:

“Non sono stato invitato. Forse questo mi farà scrivere un’altra commedia. Auguro loro ogni bene. Spero sia fantastico.”



Ovviamente non abbiamo la capacità di ascoltare l’intenzione di chi parla, ma scritta in questo contesto è un’affermazione tanto concisa quanto sottile. Perché non dovremmo avere un Morpheus in Matrix 4? Tecnicamente, negli eventi di The Matrix Online, un MMORPG del 2005 con una trama benedetta dalle sorelle Wachowski, Morpheus viene ucciso.

Forse Lana Wachowski è interessata a onorarlo. Forse la sua storia, separata dal contesto precedente di Matrix, richiede che Morpheus non sia presente. O forse è tutto uno stratagemma. Forse Fishburne si presenterà nei panni di Morpheus, infine, con un cameo, e vogliono che tutto rimanga segreto fino ad allora. Lo scopriremo soltanto quando uscirà The Matrix 4 il 1° aprile 2022.