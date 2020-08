Un biglietto in due si rifarà con Will Smith e Kevin Hart

Sono già passati 33 anni dall’uscita cinematografica di successo di Un biglietto in due di John Hughes, e ora Deadline annuncia che la Paramount Pictures è ufficialmente in procinto di sviluppare un remake della classica commedia del 1987, con le star di successo Will Smith e Kevin Hart che hanno ufficialmente firmato per i ruoli principali. Il remake sarà sceneggiato dalla scrittrice di Brooklyn Nine-Nine, Aeysha Carr. Oltre a recitare, Smith e Hart dovrebbero anche essere, produttori attraverso i loro banner Westbrook Studios e Hartbeat Productions. Anche Jon Mone di Westbrook e Bryan Smiley di Hartbeat sono pronti a produrre.

Il film originale Un biglietto in due è stato scritto e diretto da John Hughes (Ferris Bueller’s Day Off, The Breakfast Club). Le icone della commedia Steve Martin e il compianto John Candy hanno interpretato Neal Page e Del Griffith, costretti a viaggiare insieme e diventare compagni di camera per tornare a casa in tempo per il Ringraziamento dopo che i loro voli sono stati improvvisamente cancellati. Durante il loro viaggio di tre giorni, l’improbabile coppia si trova invischiata in molti incidenti imbarazzanti.

Dopo la sua uscita nel 1987, il film ha subito ricevuto recensioni positive ed è diventato uno dei più grandi film comici fino ad oggi. E nell’attesa di vedere se il remake sarà fedele all’originale o si prenderanno alcune licenze, potete seguirci per tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.