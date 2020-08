No Straight Roads: gameplay trailer su Switch

Il publisher Sold Out ha fatto uscire sul proprio canale YouTube un gameplay trailer della versione Switch di No Straight Roads, action improntato sulla musica in sviluppo da parte di Metronomik. Come si può vedere dal filmato (in fondo alla notizia), la versione della console Nintendo ha una modalità esclusiva con l’assistenza di un terzo giocatore.

Oltre che su Switch, il gioco sarà disponibile, dal 25 agosto, anche su PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. In attesa della nostra recensione, vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra anteprima.