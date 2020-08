The Crown: Elizabeth Debicky sarà Lady D nelle ultime stagioni

Dopo la recente aggiunta del candidato all’Oscar Jonathan Pryce come Principe Filippo, Netflix ha aggiunto un altro grande nome al cast finale di The Crown con la star di Widows Elizabeth Debicki che ha firmato ufficialmente per il ruolo della Principessa Diana per le ultime due stagioni della premiata serie. Il tanto atteso debutto della Principessa del Popolo arriverà nella prossima quinta stagione con la nuova arrivata Emma Corrin che interpreterà per prima l’iconico ruolo. Pryce e Debicki si uniranno ai nuovi protagonisti precedentemente annunciati Imelda Staunton e Lesley Manville, che interpretano i ruoli della Regina Elisabetta II e della Principessa Margaret.

L’attrice australiana è apparsa in numerosi film di alto profilo dal 2013, tra cui Il Grande Gatsby, The Tale, Operazione U.N.C.L.E., Guardiani della Galassia Vol. 2, Peter Rabbit e Widows. Ha anche recitato accanto a Tom Hiddleston nell’acclamata miniserie di BBC One The Night Manager. Debicki è anche presente nell’ultimo film di fantascienza di Christopher Nolan Tenet. La terza stagione di The Crown ha visto l’intero cast invecchiare, incluso Tobias Menzies che ha preso il posto di Matt Smith, interprete del principe Filippo durante le prime due stagioni. Anche il principe Carlo e la principessa Anna sono stati visti in versione più adulta con Josh O’Connor ed Erin Doherty che ricoprono quei ruoli. Gillian Anderson invece interpreterà Margaret Thatcher nella quarta stagione con Emerald Fennell che tornerà nel ruolo di Camilla Parker Bowles.

La terza stagione di The Crown si svolge tra il 1964 e il 1973 e copre i principali eventi della storia britannica, come la relazione della principessa Margaret con Roddy Llewellyn, la caduta politica di Harold Wilson e l’introduzione di Camilla Shand. Nella prossima stagione invece verrà trattata l’ascesa politica di Margaret Thatcher e l’inizio della storia di Carlo con Lady Diana. Purtroppo non potremo vedere la performance di Elizabeth Debicky prima del 2022, ma sicuramente restiamo in attesa di ulteriori notizie!