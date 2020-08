Deathloop: rinviato al secondo trimestre 2021

Inizialmente previsto per le vacanze di Natale 2020, Deathloop è stato rinviato al secondo trimestre 2021 (aprile, maggio, giugno). Come si può infatti vedere sul profilo Twitter ufficiale del gioco, il publisher Bethesda Softworks e gli sviluppatori di Arkane Lyon hanno preso la decisione di rimandare l’uscita del gioco.

Il problema principale, come si legge, risiede nel fatto che il lavoro da casa, dato dall’emergenza coronavirus, ha allungato i tempi di lavoro, e per portare un lavoro bene fatto, c’è bisogno di più tempo. Qui sotto l’intero comunicato:

Abbiamo deciso di spostare la data di lancio di Deathloop al secondo trimestre del 2021.

La nostra ambizione per Deathloop è quella di offrire un gioco tipico Arkane che vi porti in luoghi mai visti prima in un nuovo mondo pieno di stile.

Allo stesso tempo, la salute e la sicurezza di tutti ad Arkane Lyon rimangono la nostra massima priorità. Man mano che ci siamo adattati al lavoro da casa, abbiamo scoperto che per offrire questa nuova ed entusiasmante esperienza, per raffinatezza e qualità che definisce sia un gioco Arkane che una vera esperienza di nuova generazione, ci vuole più tempo del normale.

Questo tempo extra consentirà al nostro team di dare vita al mondo di Deathloop con tutto il carattere e il divertimento che ci si aspetta dal nostro team.

Sebbene sappiamo che questa è la decisione giusta per Deathloop, condividiamo la vostra delusione e ci scusiamo per dovervi far aspettare ancora più a lungo.

Grazie per il supporto e l’entusiasmo. Il vostro feedback positivo ci ha aiutato ad andare avanti mentre continuiamo a lavorare dai confini delle nostre case. Non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori dettagli su Deathloop, quindi tenetegli occhi aperti per il nostro prossimo aggiornamento in arrivo.

—Arkane Lyon

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

Nel frattempo, qualora lo vogliate, vi consigliamo di dare una letta alla nostra anteprima, ricordandovi che il gioco uscirà su PC e PlayStation 5.