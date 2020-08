Hyper Scape: disponibile la Guerra tra Fazioni

Con l’aggiornamento 1.10 è disponibile una nuova modalità in Hyper Scape, il nuovo battle royale di Ubisoft uscito l’11 agosto. Si tratta di un evento a tempo limitato, che parte oggi e termina il primo settembre: è la Guerra tra Fazioni. Per l’occasione il team francese ha anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione della modalità:

La variante definitiva di eliminazione a fazioni! Fino a 100 sfidanti divisi in 4 fazioni che iniziano in zone diverse. Una fazione è eliminata quando tutti i suoi membri, divisi in squadre da 3, vengono trasformati in eco, perciò lavora insieme ai tuoi alleati per ripristinare i compagni caduti. L’ultima fazione rimasta vince!

Queste le caratteristiche di Hyper Scape attraverso il sito ufficiale:

BATTLE ROYALE 100% URBANO

Esplora le strade e i tetti di Neo Arcadia affrontando intensi scontri a fuoco, inseguimenti mozzafiato e una verticalità senza precedenti

RACCOGLI LE TUE ABILITÀ

Da solo o con la tua squadra, sulle strade o sui tetti, raccogli armi uniche e hack imprevedibili per definire il tuo stile di gioco.