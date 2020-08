Battlefield VI: 128 giocatori nel PvP, stando ad un rumor

Electronic Arts e DICE si stanno prendendo il loro tempo riguardo il prossimo titolo della serie FPS proprietaria, Battlefield 6. Sono stati confermati i lavori in corso e sappiamo che il nuovo shooter arriverà nel 2021 sulle console next-gen ma, oltre a questo, non ci è dato sapere nulla.

Almeno di ufficiale. Difatti, ultimamente sono arrivate varie voci da un noto insider che, fino ad ora, ci ha visto bene riguardo le informazioni da lui fornite su Call of Duty e Battlefield. Su Twitter, l’utente ha riportato alcuni possibili dettagli, non ufficiali al momento, sul sesto capitolo di Battlefield.

Egli dichiara che le mappe per il multiplayer di tale capitolo stanno prendendo forma con in mente 128 (e oltre) giocatori in esse, aggiungendo però che le partite 32vs32 continueranno comunque ad essere uno standard della serie, afffermando che mappe più grandi non significano necessariamente che il 64vs64 sarà supportato.

Nel frattempo, in un altro tweet, Henderson (questo il nome dell’insider) ha altresì affermato che, dato il successo di Call of Duty Warzone, EA e DICE stanno ben tenendo a mente il genere del battle royale, continuando però che non è, al momento, confermato. Battlefield 5 ha provato ad addentrarsi nel genere con la modalità Firestorm, quindi non sarebbe così difficile pensare che ci sarà ancora una modalità di quel tipo.

Inoltre, vi informiamo che tale insider affermò, circa un paio di mesi fa, che Battlefield 6 avrebbe visto il ritorno dei conflitti moderni. Per ultimo e per completezza, GamesVillage tiene a ribadire che tale fonte non è ufficiale, quindi il tutto è da prendere con le pinze. La redazione vedrà di informarvi non appena ci sarà altro, rimanete con noi!

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

I agree. But they have been designed with those player counts in mind. It doesn't necessarily mean 64vs64 is coming. The core game is still 32vs32. https://t.co/zoGmkWFq2d — Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020