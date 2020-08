Halo Infinite: un report evidenzia i problemi dello sviluppo

Ultimamente, l’ultimo progetto in sviluppo presso 343 Industries, ovvero Halo Infinite, è al centro di varie discussioni. Esattamente dal giorno dell’ufficiale posticipo ma, in realtà, era già da prima un argomento piuttosto caldo. La demo durante l’Xbox Games Showcase ha ammortizzato l’entusiasmo di molti fan, puntando alla possibilità che vi fossero problemi all’interno dello sviluppo.

Un nuovo report su Thurrott, ha effettivamente rivelato che alcuni problemi erano presenti, purtroppo, prima ancora dell’addio dell’allora direttore creativo Tim Longo e il produttore capo Mary Olsen. 343 Industries ha iniziato i lavori sul nuovo motore grafico, lo Slipspace Engine, parallelamente al nuovo titolo; tutto molto prima dell’annuncio di quest’ultimo. Comunque, i problemi iniziarono prima dell’E3 2019 con 343i che delegava moltissimo del lavoro a contraenti di terze parti.

Brad Sams, l’autore del report, descrive il coordinamento tra le varie compagnie come “dura” nella migliore delle ipotesi, menzionando che “il lavoro delegato per Infinite aveva ritmi ben più elevati rispetto alla norma in queste situazioni, il quale ha causato significanti problemi riguardo le collaborazioni incrociate”.

L’autore crede che il trailer dell’E3 2019 non fosse derivante direttamente dal lavoro della 343i e che il gioco non fosse, all’epoca, giocabile. Molte persone hanno inoltre parlato di “significativi disaccordi interni“, i quali hanno conseguentemente guidato alla dipartita di Tim Longo nell’agosto del 2019. Non appena si è iniziato a sentire che il gioco sarebbe dovuto uscire nella sessione di vacanze del 2020, è subentrato il discorso della scissione della campagna e del multiplayer. Per quanto, tale discorso, sia stato deciso e confermato recentemente, la questione è iniziata in realtà dallo scorso anno.

Ulteriore menzione va fatta riguardo la serie TV di Halo della ShowTime, essendo questa una “significativa distrazione per la 343i“. Ovviamente, in tutto questo c’è da pensare anche all’impatto che la pandemia ha avuto sul titolo, così come su tutta l’industria, a dir la verità. GamesVillage vi invita a prendere il report discusso con le pinze ma vedremo, effettivamente, come lo sviluppo andrà per Halo Infinite una volta nei negozi.