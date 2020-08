Indie World: 20 minuti di titoli indie per Nintendo Switch

Nintendo ha portato sul suo canale ufficiale YouTube, il programma Indie World. Il nome dice già tutto: tale streaming, dalla durata di appena 20 minuti, ha mostrato un buon numero di titoli indie in arrivo per Nintendo Switch. Vediamo subito cosa è stato fatto vedere!

Hades, titolo già noto nella community, si è presentato in apertura con la versione Nintendo Switch. Il titolo approderà sulla console nipponica con i contenuti della versione PC e suporterà il cross-save.

Spiritfarer è il prossimo nella lista, un multipiattaforma con uno stile anime, mentre Garden Story riprende i canoni dei sandbox alla Stardew Valley, con l’aggiunta di combattimenti e altro ancora.

Subnautica, titolo indie di pregevole fattura, arriva su Nintendo Switch. In arrivo anche Subnautica Below Zero, entrambi nel 2021. Takeshi & Hiroshi è un RPG a scorrimento in arrivo quest’oggi sulla console Nintendo.

Andando oltre, Raji An Ancient Epic sembra voler promettere un epico viaggio in un action-adventure game con un ibrido tra platform e avventura. È in arrivo oggi esclusivamente su Switch.

Bear & Breakfast è la prossima esclusiva in arrivo, nel 2021, per la console nipponica assieme all’adventure game dai tratti survival A Short Hike, quest’ultimo in arrivo oggi stesso.

Card Shark, in arrivo nel 2021, è il gioco di carte che vi permetterà di barare, cercando però di non farvi beccare. Bell’annuncio quello di Torchlight III, il nuovo action-RPG stile Diablo in arrivo su Nintendo Switch questo autunno.

Il puzzle-game Manifol Garden,disponibile da oggi, promette tante ore di gameplay unite ad un ottimo comparto artistico, mentre Evergate, platform il cui protagonista ricorda molto Ori, vi farà viaggiare nell’Afterlife, tra azione e puzzle. Anch’esso disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Haven, Going Under e The Red Lantern sono altri tre titoli in arrivo su Nintendo Switch di un certo spessore. Infine, la diretta si chiude con Untitled Goose Game che riceverà un update gratuito il 23 settembre, sempre su Nintendo Switch.

L’evento Indie World della Nintendo si conclude qui. In calce alla notizia vi rendiamo disponibile l’intero streaming in cui potrete vedere tutti i titoli annunciati.