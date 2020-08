Microsoft Flight Simulator: disponibili i primi add-on

Dopo una lunga attesa e tanti anni di inattività del franchise, Microsoft Flight Simulator è finalmente e ufficialmente disponibile al download da oggi. Il gioco, come potete ben vedere dalla nostra recensione, è di ottima fattura e porta il giocatore altissimo nei cieli con numerosissimi modelli simulativi di velivoli.

È già molto ciò che il gioco offre ma nemmeno compiute le prime 24 ore dall’uscita, ecco che spuntano già i primi add-on creati da sviluppatori terzi e disponibili nello store ufficiale del titolo. Questi, sia ben chiaro, non sono DLC ufficiali ma tutti ne possono giovare. In questo caso, l’ondata di nuovi contenuti comprende un nuovo aeroplano, cinque nuovi aeroporti ed una nuova città.

La lista è interamente disponibile in calce alla notizia e dovreste avere la possbilità di trovare tali “DLC” nello store in-game di Microsoft Flight Simulator, il quale ha inoltre ricevuto ottimi voti anche su Metacritic, oltre che dalla stampa specializzata in genere. Il titolo targato Asobo Studios è disponibile da oggi su PC ed è in arrivo in futuro con una versione Xbox.

CT182T Skylane da Carenado (Velivolo)

Landmarks London City Pack da Orbx (Scenario)

EGLC London City Airport da Orbx

EGNM Leeds Bradford Airport da Orbx

LOWI Innsbruck Airport da Orbx

KORS Orcas Island Airport da Orbx

KDEN Denver International Airport da Flightbeam