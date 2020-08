Stranger Things non finirà con la stagione 4 ma un finale è stato pensato

La stagione 4 di Stranger Things non sarà la fine della fortunata serie di fantascienza di Netflix. La serie è attualmente in preparazione per la prossima stagione. Sfortunatamente, la produzione ha subito una grave battuta d’arresto, proprio come molti altri hanno fatto quest’anno, lasciando incertezza su quando torneremo ancora una volta a Hawkins. Ma i creatori Ross e Matt Duffer hanno assicurato che la serie non sta ancora arrivando alla sua conclusione.

I Duffer Brothers hanno recentemente parlato del loro show in onore della sua terza stagione nominata agli Emmy. Naturalmente, la conversazione si è spostata sulla stagione 4. Quando è stato chiesto a bruciapelo se quella sarebbe stata l’ultima serie di episodi dello show, Ross Duffer ha assicurato che c’è ancora molto altro in arrivo. Ecco cosa ha rivelato:

“La quarta stagione non sarà la fine. Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando arriverà. Il ritardo ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per la serie. Iniziare a riempirlo ci ha dato un’idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia.”



In precedenza, Matt Duffer aveva detto che si aspettavano che la serie durasse solo quattro stagioni. Quindi era una domanda ragionevole. Sembra, come minimo, che Netflix lo estenderà a cinque. Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla stagione 4 molte cose rimangono un mistero. Quello che sappiamo è che David Harbour tornerà come Hopper. Anche se non è morto, è in Russia per ragioni che non sono chiare. I creatori dicono anche di essere “entusiasti” di tornare al lavoro, ma lo faranno solo quando sarà sicuro. Matt Duffer ha spiegato che la pausa ha dato loro più tempo per lavorare sugli script.

Il cast principale, tra cui Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Winona Ryder, tornerà per la quarta stagione. Il piano originale era che Stranger Things tornasse all’inizio del 2021. Ora sembra impossibile, ma vi terremo sicuramente aggiornati.