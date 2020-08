Riot Games nomina Cisco “Enterprise Networking Partner” di League of Legends Esports

Riot Games e Cisco hanno annunciato una nuova partnership pluriennale che nomina l’ azienda di hardware, software e apparecchiature per le telecomunicazioni di rete “partner ufficiale per il networking aziendale di League of Legends Esports“.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, ma Cisco collaborerà con Riot Games per migliorare la rete Esport di League of Legends. Il tutto avverrà tramite creazione di infrastrutture, fornitura di aggiornamenti di server ed altri hardware, miglioramento e gestione di capacità di rete nei cinque continenti e fornitura di hardware e del server che ne supporta tre globali: League of Legends World Championship, Mid-Season Invitational e The All-Star Event.

Secondo l’annuncio i nuovi server di Cisco verranno usati per il prossimo campionato di League of Legends che avverrà a Shanghai ed offriranno un miglioramento delle prestazioni fino al 200% rispetto alla tecnologia precedente.

Inoltre, Cisco fornirà “un’architettura flessibile” per i 12 centri di trasmissione regionali di Riot e aiuterà la società a implementare più di 200 nuovi server di giochi per tornei in studi regionali gestiti tramite la nuova soluzione SaaS (Software as a Service) di Cisco. Infine, Cisco aiuterà Riot ad espandere il suo storage di oggetti per supportare cose come “distribuzione di contenuti, elaborazione multimediale e archivi di contenuti globali”.