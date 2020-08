Team Liquid firma un accordo di partnership con Zoomph

Il Team Liquid ha annunciato una nuova partnership per la misurazione dei social media con Zoomph .

I termini finanziari e la durata della partnership non sono stati resi noti.

Zoomph ha già creato una versione personalizzata della sua piattaforma di analisi sociale in tempo reale per fornire al Team Liquid “dati di reporting per creare campagne partner più coinvolgenti e significative”, secondo un comunicato.

Il Team Liquid utilizzerà anche i dati che raccoglie per aumentare la sua presenza sui social media e aumentare il coinvolgimento con i suoi fan, ha affermato la società.

Il Team Liquid utilizzerà anche i dati di Zoomph per aumentare il coinvolgimento dei fan con Liquid + , una piattaforma basata su browser annunciata all’inizio di questo mese che premia i membri della comunità con punti per il coinvolgimento con l’organizzazione sui social media. Questi punti possono essere riscattati per merce, esperienze dei fan, biglietti per eventi e altro ancora.

Questa non è la prima partnership di Zoomph con un’organizzazione di Esport; nell’agosto 2019 ha firmato un accordo triennale con i Pittsburgh Knights per misurare i social media e gli impegni di streaming relativi alle sponsorizzazioni.