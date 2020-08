The Finnish Game Awards: ecco i vincitori

La crescente industria dei videogiochi finlandese ha tenuto una celebrazione con distanziamento sociale del suo 25 ° anniversario, e ha assegnato i premi nel gala dei The Finnish Game Awards. Remedy è emersa come la società con il maggior numero di premi vinti e all’evento è stato presentato anche il progetto Pelimetsä.

Il 2020 è stato un anno di anniversario particolare per molte ragioni, e quindi le già tradizionali cerimonie dei Finnish Game Awards sono state organizzate in un formato completamente nuovo. In un evento digitale per gli ospiti invitati sono stati assegnati nove premi e riconoscimenti. I vincitori del gioco finlandese dell’anno 2019, del gioco small screen dell’anno 2019 e del gioco big screen dell’anno 2019 sono stati selezionati dai membri dell’Associazione finlandese degli sviluppatori di giochi in una votazione. Il vincitore dell’Applied Game Award 2019 è stato selezionato da un comitato istituito dal consiglio dell’Associazione finlandese degli sviluppatori di giochi. Il vincitore del premio come miglior risultato creativo dell’anno 2019 è stato selezionato dal consiglio di amministrazione della Finnish Game Developers ‘Association.

Durante l’evento di gala, l’IGDA ha anche consegnato il premio Volunteer of the Year 2019 a Joonas Häll e la Finnish Game Developers Association ha assegnato il premio Power Player of the Year 2019 a Sonja Ängeslevä per la sua lunga carriera nell’industria dei giochi finlandese e nel Premio Rookie of the Year 2019 a Resistance Games, proveniente da Oulu. Il premio per il concorso Bit1 tenutosi all’inizio dell’anno è stato assegnato a Improx Games per il loro gioco vittorioso The Last Cube.

I Finnish Game Awards hanno visto anche la presentazione del Progetto Pelimetsä. L’industria del gioco finlandese è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il progetto Pelimetsä, lanciato lo scorso anno, ha già raccolto quasi 500.000 euro per proteggere la biodiversità in Finlandia. Queste donazioni sono state utilizzate per conservare più di 130 ettari (320 acri) di vecchia foresta finlandese. Il progetto, che è stato avviato da persone del settore, è destinato a continuare nei prossimi anni sotto la guida dell’Associazione finlandese degli sviluppatori di giochi.

I Finnish Game Awards sono organizzati dalla Finnish Game Developers Association e da Neogames Finland. A sponsorizzare la manifestazione, ci sono le stelle più brillanti software house dei giochi finlandesi: Housemarque, Remedy, Colossal Order, Rovio, Supercell, RedLynx, Fingersoft, Small Giant Games, Unity, Seriously, Next Games e Futureplay.

Puoi guardare i The Finnish Game Awards 2020 su YouTube all’indirizzo http://www.neogames.fi/fga2020.

I vincitori dei The Finnish Game Awards 2020 sono stati: