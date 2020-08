The Dark Pictures Anthology Little Hope: Will Poulter continua a parlare della sua esperienza

Dopo il primo video di una settimana fa, Will Poulter torna a parlare della sua esperienza in The Dark Pictures Anthology Little Hope. In questo secondo dev diary l’attore britannico racconta alcuni degli aspetti più emozionanti e terrorizzanti che i giocatori sperimenteranno quando si addentreranno nella storia di Little Hope. Poulter ha poi condiviso anche alcune informazioni sui personaggi e come il cast li abbia portati in vita. Non solo, svela anche il suo personaggio preferito! Se volete saperlo, vi basta vedere il video qui sotto.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology Little Hope sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 30 ottobre 2020, proprio in concomitanza con la festa di Halloween.