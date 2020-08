Valorant: il nuovo dev diary spiega come vengono progettati gli agenti

Sui canali social di Valorant, l’fps targato Riot, è stato pubblicato un nuovo dev diary che spiega come vengono progettati gli agenti. A parlarne è il Character Design Lead Ryan “Morello” Scott , che risponde a qualche domanda sulla creazione degli agenti in merito alla “direzione fondamentale” e all’impatto che hanno sul resto del roster.

I punti in cui si focalizza Scott sono: Identificare le esigenze dei giocatori, creare agenti unici, realizzare prototipi dei kit, progettare abilità equilibrate, con una parte finale sui progetti per il futuro. Se volete sapere tutto nel dettaglio, potete vedere il video qui sotto, con sottotitoli in italiano.