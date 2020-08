Xbox Series X: mostrata l’interfaccia della nuova console

Microsoft ha finalmente svelato la New Xbox Experience, sarebbe a dire la nuova Interfaccia Utente della console next-gen Xbox Series X, in arrivo a novembre. È anche progettata per arrivare su Xbox One, Game Pass su PC e via via per le app Xbox su smartphone. Il trailer qui sotto mostra vari sviluppatori, incluso il capo di ricerca e progetto Chris Novak, parlare riguardo l’update.

La New Xbox Experience trarrà vantaggio dalla Xbox Velocity Architecture e dal Quick Resume, feature in arrivo con la console stessa. Ciò equivale a dire una schermata di Home con i tempi di caricamento e transizioni nella metà del tempo. Anche il tornare ad una schermata, partendo da un gioco, è stato velocizzato del 30% e i miglioramenti arrivano a salvare il 40% di memoria rispetto al passato.

I miglioramenti visivi includono testo più leggibile e elementi a schermo come forme, font ed altro, tutto reso più semplice da leggere. Sebbene il layout delle pagine sia familiare, Microsoft le descrive come “più veloci e intuitive“. Altre meccaniche “quality of life” includono gli aggiornamenti alle clip di gioco da una console all’app Xbox su smartphone, permettendo così di condividerle online. Le notifiche su PC, mobile e console sono presenti nel video sottostante.

GamesVillage vi invita a rimanere con noi per saperne di più. Inoltre, al sito ufficiale Xbox, è disponibile l’intero post a riguardo, il quale scende nel dettaglio su tutto ciò che potete notare nel video. Inoltre, recentemente pare esser emerso il prezzo di Xbox Series X, cosa ne pensate?