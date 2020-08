Il team produzione della LEC ha organizzato un’altra rap battle

Un’altra battle rap è stata organizzata dal team produzione della LEC tra i famosi caster di League of Legends e gli host che rappresentano i quattro dei potenti che andranno ai playoff della Summer Split 2020.

Sjokz è saltato nel rappresentare i MAD Lions, Froskurinn ha rappato per Rogue, Vedius ha sostituito Fnatic e Drakos ha rappresentato G2 Esports nella loro furiosa guerra di parole.

Niente è stato trattenuto, con Vedius che per primo ha esaltato i ragazzi in arancione mentre si prendeva un po ‘di divertimento allo stile di gioco di Rogue. Ma Froskurinn ha risposto dicendo che “hanno lanciato una moneta per l’intera stagione”.

Nel frattempo, Sjokz e Drakos sono andati avanti e indietro mentre si prendono in giro i giocatori dell’altro e giocano in questa stagione. In definitiva, è stata una divertente battaglia tra il giovane sangue della LEC e i campioni veterani del passato.

Questo è solo un altro fantastico video LEC pieno di piccoli cameo di giocatori come il top laner di Rogue Finn e l’AD dei MAD Lions portano Carzzy.

Ricordiamo che i playoff della LEC Summer Split 2020 inizieranno venerdì 21 agosto.