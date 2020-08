Assassinio sul Nilo: ecco il trailer del nuovo film di Kenneth Branagh

Il regista Kenneth Branagh ha messo insieme un nuovo cast stellato per il suo ultimo adattamento del romanzo di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo. Oggi è stato pubblicato il trailer del secondo adattamento cinematografico del giallo del 1937 della Christie, il primo è stato l’omonimo Assassino sul Nilo del 1978 con Peter Ustinov nei panni del famoso detective belga.

Questa volta Kenneth Branagh è tornato nei panni di Hercule Poirot, con i suoi iconici baffi, per risolvere un nuovo omicidio avvenuto sul sul battello Karnak durante una crociera in Egitto. Il trailer ci presenta una serie di attori chiave, inclusi gli sposi felici Linnet Ridgeway Doyle (Gal Gadot) e Simon Doyle (Armie Hammer). Quella che inizia come una vacanza divertente con i Doyle e i loro amici, durante il viaggio lungo il Nilo, si trasforma rapidamente in un triangolo amoroso e in uno scioccante omicidio che solo Poirot può risolvere. Come nel caso di ogni buona storia di Poirot, tutti i piccoli segreti di ogni sospettato verranno alla luce mentre il detective tenta di scoprire chi sia l’efferato omicida.

Assassino sul Nilo è il secondo capitolo della moderna visione cinematografica di Kenneth Branagh del mondo di Agatha Christie. Il primo era stato Assassinio sull’Orient Express del 2017, e già nel finale era stato chiaro che il film successivo avrebbe preso spunto dal romanzo Poirot sul Nilo. Proprio come per Assassinio sull’Orient Express, il cast di questo secondo film è sbalorditivo. Oltre ai già citati Kenneth Branagh, Gal Gadot e Armie Hammer, questo film è interpretato anche da Emma Mackey, Tom Bateman, Russell Brand, Rose Leslie, Letitia Wright, Jennifer Saunders, Annette Bening e Sophie Okonedo. Ormai manca davvero poco, il film uscirà il 23 ottobre 2020 e vi terremo aggiornati su tutte le novità. Nell’attesa potete scoprire le ultime news su film e serie tv nella nostra sezione Movies.