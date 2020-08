Samurai Jack Battle Through Time: dettagli sul gameplay

Questa settimana finirà sicuramente con il verso giusto con l’uscita di Samurai Jack Battle Through Time. Il gioco si basa proprio su quel Samurai Jack, il cult d’animazione riguardo un samurai che si ritrova a combattere il demone Aku in un tempo a lui sconociuto. Il gioco sembra essere un action piuttosto corposo e qui sotto, un paio di video ve lo dimostreranno.

In passato abbiamo potuto vedere qualcosa circa il gioco, ma ora abbiamo quello che possiamo definire un “breakdown” sul gameplay dell’opera. Tramite il canale ufficiale Twitter, i fan hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo approfondito alle abilità di Jack, così come alle armi.

Il nostro samurai potrà variare tra una serie di armi, creando addirittura delle combo tra loro se cambiate col tempismo giusto. Inoltre, con tali armi, potremo anche parare, se fatto nel giusto momento, con la conseguente apertura delle difese dei nemici e potendo così contrattaccare, colpendo ancora più duro.

Sarà perfino possibile cancellare gli attacchi (come fosse una finta) e tramutarli in blocchi, ovviamente il tutto col giusto tempismo. Tanto altro è possibile vedere nei video gameplay che trovate in calce alla notizia, mentre noi vi ricordiamo che a breve potrete metter le mani su Samurai Jack Battle Through Time, in arrivo il 21 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Steam e Apple Arcade.

We broke down some early skills and abilities players will unlock towards the beginning of the game. pic.twitter.com/3BhYOmdI6W — Samurai Jack (@SamuraiJackGame) August 8, 2020