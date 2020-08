The Mandalorian: nessun ritardo per una potenziale Stagione 3

Anche se Disney + non ha ufficialmente rinnovato The Mandalorian per una terza stagione, è stato precedentemente confermato che il team ha già iniziato a lavorare alla fase di pre-produzione della season 3. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, è stato chiesto al produttore esecutivo Jon Favreau se le restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19 avrebbero avuto un grande effetto sulla produzione della potenziale terza stagione. Favreau ha confermato che le nuove restrizioni di sicurezza non ritarderanno effettivamente la produzione:

“Il fatto che il set sia molto più contenuto è un vantaggio, perché puoi limitare il numero di persone, Molte delle persone che lo controllano lo fanno a distanza da quello che chiamiamo Brain Bar, che è essenzialmente una banca di computer da gaming. La quantità di persone vicino alla telecamera potrebbe essere molto inferiore al normale. Giriamo anche molto all’esterno, il che è utile. Abbiamo costruito un momento nelle riprese più simile a una produzione animata, in cui abbiamo molti storyboard, molte discussioni e scouting nella realtà virtuale. Usiamo strumenti cinematografici in VR più o meno nello stesso modo in cui abbiamo fatto per Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Molte volte gli attori che vedi sullo schermo non sono effettivamente presenti sul set.”

Recenti rivelazioni della seconda stagione di The Mandalorian hanno annunciato Temuera Morrison nei panni di Boba Fett, Katee Sackhoff nei panni di Bo-Katan di The Clone Wars in forma live-action. Oltre all’annuncio dell’ingresso di Boba Fett nella rosa dei personaggi, diversi registi hanno recentemente confermato il loro coinvolgimento nella nuova stagione, tra cui Robert Rodriguez e il regista del franchise di Ant-Man Peyton Reed, che si sono uniti al franchise che include già i ritorni di Rick Famuyiwa (Dope), Dave Filoni, Carl Weathers e Jon Favreau (The Lion King).

The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’emergere del Primo Ordine. Seguiamo i travagli di un pistolero solitario nei confini esterni della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.Vi terremo senz’altro aggiornati, e vi ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian arriverà su Disney + ad ottobre.