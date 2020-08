Netflix rivela l’intero cast del Pinocchio di Del Toro

Pinocchio di Guillermo del Toro è stato annunciato anni fa, e i fan del regista premio Oscar stanno finalmente ricevendo da Netflix notizie sul nuovo progetto. È stato annunciato a giugno che Ewan McGregor aveva accettato il ruolo del Grillo Parlante nel film in stop-motion, e le sue notizie sul casting insieme a molti altri sono state appena confermate da Netflix. Il film, che del Toro aveva detto in precedenza sarebbe stata una parabola politica, sarà caratterizzato da un cast molto ampio che va da Cate Blanchett a Tim Blake Nelson. Netflix ha twittato oggi l’elenco dei nomi degli attori coinvolti includendo anche la seguente descrizione:

Nel 2018, del Toro aveva raccontato a The Hollywood Reporter l’idea. Ha anche detto che sarebbe stato “buio”. Durante una conversazione con ACE Universe, McGregor ha scherzato sul fatto che Il Grillo Parlante potrebbe avere una canzone:

“Avevo iniziato a lavorarci prima di partire per New York, quindi parte di questo è registrato, e ovviamente è un film di animazione in stop-motion, quindi ci vorrà molto, molto tempo per realizzare questo film. Ma la mia prima parte di lavoro, che è la registrazione del dialogo, è quasi finita. Potrebbe esserci o meno una canzone che deve essere registrata. Non sono sicuro di essere libero di discuterne, quindi forse è ancora da fare.”