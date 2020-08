Ghost of Tsushima: record di vendite in Giappone

A dispetto di alcune critiche ricevute (oltre a molti elogi, sia ben chiaro), Ghost of Tsushima ha messo a segno delle vendite eccellenti in tutto il mondo, piazzandosi al primo posto diverse volte in molte classifiche di vendite. In Giappone però, il gioco di Sucker Punch ha ottenuto un record che durava da ben due anni. L’avventura di Jin Sakai è il nuovo gioco first-party per PlayStation 4 più venduto nel paese nipponico.

Con le sue oltre 330.000 copie fisiche vendute in Giappone nelle prime tre settimane dopo il suo lancio, Ghost of Tsushima ha scavalcato il precedente record detenuto da Marvel’s Spider-Man. Il dato è stato fornito tramite Twitter dall’insider Benji-Sales, che a sua volta si è informato tramite Famitsu.

È innegabile il successo in termini di unità vendute dell’open-world game, che ha fatto addirittura meglio di The Last of Us Part II vendendo di più e ovunque. Noi abbiamo riconosciuto i pregi offerti dall’esclusiva PlayStation 4, assegnandogli un 8 pieno nella nostra recensione.

Vi ricordiamo che di recente è stato annunciato il DLC Multiplayer del gioco, cui nome è “Legends”. Fino a 4 giocatori potranno unirsi in gruppo e affrontare nuove missioni in nuove ambientazioni e combattere contro nemici mai visti prima, passando dalla storia al fantasy.

