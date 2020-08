Olivia Wilde alla regia di un nuovo film Marvel

Olivia Wilde dirigerà un film Marvel per la Sony incentrato su uno dei personaggi femminili dei fumetti controllati dallo studio e, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe trattarsi di Spider-Woman. Deadline riporta che Wilde scriverà il film con la sua partner di Booksmart, Katie Silberman, e che Amy Pascal è a bordo per la produzione, il che sembra indicare che la proprietà sarà effettivamente correlata a Spider-Man. Rachel O’Connor servirà come produttore esecutivo e Gary Spinelli ha scritto una precedente bozza della sceneggiatura.

Spider-Woman è stata usata come alter ego per diversi personaggi di Spider-Man sin dalla fine degli anni ’70, quando Jessica Drew fu introdotta per la prima volta come personaggio. Da allora, anche Mary Jane Watson e Gwen Stacy hanno assunto il quel soprannome. Non è chiaro quale personaggio sia al centro del progetto di Wilde, anche se sembra che Sony possa propendere per Jessica Drew, dal momento che MJ e Gwen sono già state introdotte nei film di Spider-Man in passato.

Olivia Wilde è l’ultima regista donna reclutata per prendere le redini di uno dei film Marvel della Sony. Infatti S.J. Clarkson sta sviluppando un film di Madame Webb per lo studio, che aveva anche assunto Gina Prince-Bythewood per dirigere un film di Black Cat e Silver Sable, anche se il progetto si è bloccato e parrebbe che Sony stia tornando al tavolo da disegno su quello.

La Marvel ha compiuto il proprio sforzo per assumere più registe donne, dopo che Anna Boden ha co-diretto Captain Marvel (potete trovare qui la nostra recensione), che ha incassato oltre un miliardo di dollari, Kevin Feige ha assunto Nia DaCosta (Candyman) per dirigere il sequel con Brie Larson. Nel frattempo, Chloe Zhao è in post-produzione su The Eternals, e diverse registe donne sono state in lizza per varie serie Marvel in lavorazione a Disney +.