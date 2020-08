PlayStation 5 nello spot globale “Play Has no Limits”

Sony Interactive Entertainment ha, in queste ore, rilasciato il primo spot promozionale per PlayStation 5 chiamato “Play Has no Limits“.

In un post sul blog ufficiale di PlayStation, il vice presidente del global marketing di SIE, Mary Yee, ha rilasciato il seguente comunicato:

Nel nostro primo spot pubblicitario globale per la console PS5, vedrete le feature in arrivo per la nuova console prendere vita attraverso gli occhi e i movimenti di una giovane donna. Inizia come se essa camminasse su un lago ghiacciato, sentendo il ghiaccio creaprsi sotto i suoi piedi. Non appena il personaggio prende coscienza del pericolo, l’improvvisa esplosione e scoperta del kraken dalla superficie ghiacciata mostra la sensazione del feedback aptico che sarete in grado di sentire dal controller wireless DualSense per la console PS5.

Il suono, dopo, arriva da tutte le direzioni e il personaggio reagisce a qualunque cosa esso senta – che venga da avanti a lei, dal lato, da sopra o da dietro di lei – mostrando la tecnologia audio Tempest 3D AudioTech. In chiusura – non appena la donna tira fuori il suo arco – la tensione della corda dell’arco è un’altra sensazione che sarete in grado di provare, resa possibile grazie ai grilletti adattivi del DualSense.

Siamo molto eccitati riguardo queste feature e non vediamo l’ora di farvi immergere ancora di più nel mondo dei giochi con la console PS5 ed il suo wireless controller DualSense nelle vostre mani.