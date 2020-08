Raven ottiene la licenza per l’abbigliamento della Call Of Duty League

Raven, noto marchio di abbigliamento Esport con sede a Londra, ha annunciato di essersi assicurato la licenza dalla Call of Duty League per progettare, produrre e vendere il merchandise ufficiale.

Malgrado i termini finanziari sono sono stati resi noti, come la divulgazione della durata dell’accordo, è stato riferito che si tratterà di merce a tiratura limitata.

Il primo capo saranno magliette del campionato CDL con una “stampa trofeo Champs con design a filo personalizzato” e loghi di ciascuna delle squadre CDL in competizione sul retro. A seguito di ciò, in una data da definire, Raven produrrà collezioni per ciascuna delle squadre in franchising del CDL.