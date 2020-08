The Batman: le riprese riprendono a inizio settembre

I problemi di Hollywood causati dalla pandemia di COVID-19 continuano, mentre le date di uscita dei film vengo sempre più posticipate come ad esempio Tenet che è in uscita in Europa ma non negli stati Uniti. Uno dei progetti più grandi che ha dovuto chiudere a causa della pandemia è stato The Batman, la nuova versione del regista Matt Reeves con Robert Pattinson come protagonista, che era circa a sette settimane dall’inizio delle riprese a marzo, quando il set del Regno Unito ha dovuto sospendere la produzione. Ora, cinque mesi dopo, Variety riferisce che The Batman si sta preparando a riprendere le riprese all’inizio di settembre.

Questa sequenza temporale è promettente, perché The Batman potrebbe raggiungere la data di uscita del 21 ottobre 2021, posticipata di qualche mese rispetto alla data programmata del 25 giugno 2021 ma comunque all’interno dell’anno previsto. Scritto da Reeves e Mattson Tomlin (Project Power), The Batman è ambientato nei primi giorni della crociata contro il crimine di Bruce Wayne. Oltre a Robert Pattinson, il film presenta un ensemble di prim’ordine, tra cui Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Jim Gordon e Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth. Sebbene i dettagli della trama non siano ancora chiari, Serkis ha offerto alcuni suggerimenti sul nucleo della storia durante un’intervista a maggio:

“Riguarda molto la connessione emotiva tra Alfred e Bruce. Questo è davvero al centro di tutto. Ed è una sceneggiatura davvero squisita quella che Matt ha scritto .”



The Batman segue il film della Warner Bros. The Matrix 4, che ha già iniziato le riprese a Berlino. Il rapporto rileva inoltre che anche il terzo capitolo del franchise di Animali Fantastici inizierà la produzione a settembre. The Batman uscirà nei cinema il 21 ottobre, e vi aggiorneremo sicuramente su tutte le notizie al riguardo.