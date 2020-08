My Hero One’s Justice 2: Mei Hatsume approda tra gli eroi

Ebbene si, da oggi i numerosissimi fan dell’anime di successo, My Hero Academia, potranno metter le mani sul nuovo personaggio nella trasposizione videoludica di Bandai Namco, My Hero One’s Justice 2.

La new entry è Mei Hatsume, che con i suoi gadget può intelligentemente, e con stile, superare i suoi avversari, anche i più temibili. Ricordiamo che questo nuovo personaggio è parte del secondo DLC, ottenibile sia con l’acquisto unico o tramite Season Pass.

C’è da dire che, negli ultimi mesi, Bandai Namco ha voluto bilanciare il proprio titolo con varie patch, andando a rendere i combattimenti meno frustranti e più accessibili per tutti. Inoltre, questa patch non solo mette in campo Mei Hatsume e vari bilanciamenti, ma porta con sé la Modalità Foto, magnifico strumento per immortalare i migliori momenti durante le partite.

Vi ricordiamo che My Hero One’s Justice 2 è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Qui sotto potrete trovare il trailer del nuovo personaggio, Mei Hatsume.