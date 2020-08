ESL collabora con MaltaGaming per la Season 2021

ESL e GamingMalta hanno collaborato ad inizio anno per la ESL Pro League Season 11, la quale ha ottenuto anche un gran numero di spettatori con un pubblico di media 165K. Ma una nuova partnership è in programma.

GamingMalta, ricordiamo, è istituita dal governo di Malta e dalla Malta Gaming Authority. La ESL Pro League Season 2021 sarà ospitata da Malta come da accordo, inoltre la partnership sarà presente in continue integrazioni per la prossima 12a stagione della ESL Pro League, che si giocherà online a causa alla situazione COVID-19 in corso.

La fondazione GamingMalta sta cercando di offrire opportunità di bootcamp ai team partner del Louvre , in particolare per i team al di fuori dell’Europa che partecipano a eventi back-to-back nell’area europea e vogliono evitare di viaggiare avanti e indietro.