Demon’s Souls Remake classificato in Corea del Sud

Il remake della Bluepoint Games dell’amato titolo PS3 Demon’s Souls è sicuramente uno dei giochi più attesi dal suo reveal in arrivo per PlayStation 5 e, seppur visto in un breve trailer, fa già venire la pelle d’oca solo a guardarlo, almeno sotto l’aspetto tecnico. Da allora però, le informazioni sul titolo non sono benchè arrivate ma, qualcosa potrebbe presto cambiare.

Come fatto notare da Gematsu su Twitter, il remake per PS5 dello storico titolo è stato classificato dall’ente di classificazione sud coreano GRAC. Si può notare perchè le classificazioni per i videogiochi sono solitamente fatte verso la fine dello sviluppo, quando questi sono ormai vicini all’uscita.

Se applicassimo tale logica a Demon’s Souls, (parlando per pura ipotesi) ciò vorrebbe poter dire che, a breve, potremmo venire a sapere della data d’uscita del titolo della Bluepoint Games. Inoltre, c’è da menzionare la cosa che, ad ora, l’altro ed unico titilo classificato, prima del remake di Demon’s Souls, era is Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il quale è confermato essere un titolo di lancio per la console.

Ovviamente, la redazione di GamesVillage vi terrà informati come sempre e, intanto, qui sotto potrete dare un’occhiata all’immagine che vien fuori dal post su Twitter di Gematsu.