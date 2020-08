DC FanDome Hall of Heroes vi aspetta il 22 agosto

“Venghino signori e signore!”, ormai il momento tanto atteso è quasi giunto. Il DC FanDome, l’esperienza virtuale per gli appassionati del mondo DC è in arrivo con ben due eventi virtuali per dare a tutti la possibilità di vivere al meglio le tante ore di programmazione.

DC FanDome: Hall of Heroes è previsto per sabato 22 agosto dalle 19:00, mentre l’esperienza on-demand DC FanDome: Explore the Multiverse si terrà il 12 settembre e consentirà a tutti i partecipanti di dar vita alla propria avventura. Entrambi gli eventi saranno accessibili su tutte le piattaforme desktop e mobili.

“Durante DC FanDome: Hall of Heroes (sabato 22 agosto, dalle 19:00) sarà possibile scoprire un mondo epico progettato personalmente da Jim Lee con una programmazione speciale, panel e anteprime esclusive di film, serie TV, giochi, comics e altro ancora. Lo spettacolo della durata di otto ore sarà disponibile alla visione per i fan di tutto il mondo, esclusivamente 3 volte nell’arco di 24 ore. Non mancheranno i momenti dedicati al gaming: saranno infatti annunciate importanti novità su alcuni dei videogiochi più attesi da tutti gli appassionati e dedicati ai più amati protagonisti del mondo DC.”



Invece DC FanDome: Explore the Multiverse si terrà sabato 12 settembre, alle 19:00, e darà invece a tutti i fan e agli appassionali la possibilità di creare il proprio calendario personalizzato e di viverlo on demand. DC FanDome presenterà oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai fan, grandi anticipazioni ed esclusive della DC e vedrà la partecipazione di oltre 300 star, membri del cast artistico e tecnico, creatori della DC. È già possibile scoprirne la programmazione – e segnare in agenda gli appuntamenti da non perdere – visitando il sito https://schedule.dcfandome.com/